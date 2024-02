Tir si ribalta sulla statale 77 allo svincolo di Colfiorito

L'incidente nella serata di martedì, sul posto i vigili del fuoco da Foligno e da Perugia

Un tir si è ribaltato nella serata di martedì sulla statale 77 VAR, all’altezza dello svincolo di Colfiorito. Il mezzo pesante stava procedendo in direzione Civitanova Marche, quando il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo. Il tir, anche per effetto del rimorchio, è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco. L’autotrasportatore è riuscito ad uscire dalla cabina ed è stato soccorso da un’autoambulanza del 118.

Sul posto, insieme alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco da Foligno e da Perugia con un’autogru per rimuovere il mezzo pesante che occupa l’area dello svincolo e una parte della carreggiata in direzione Marche.