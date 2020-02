Tir contro guard rail, incidente sull'A1 - Tuttoggi

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente lungo la direttrice autostradale A1 tra Fabro e Chiusi. Secondo quanto è stato possibile apprendere un tir, che viaggiava in direzione nord, ha perso aderenza con l’asfalto finendo contro il guard rail. Fortunatamente, nello schianto, non sono stati coinvolti altri mezzi e non si sono registrati feriti, nonostante il mezzo pesante abbia invaso parte della corsia sud.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori di Anas che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e a ripristinare il normale scorrimento del traffico.