Tiferno Comics sarà dedicata a Giancarlo Berardi, novità e conferme dell'edizione 2023 - Tuttoggi.info

La 21^ edizione prenderà il via il 9 settembre prossimo a Palazzo Facchinetti

La 21^ edizione di Tiferno Comics quest’anno sarà dedicata a Giancarlo Berardi, artista poliedrico che ha dato vita, fra gli altri, a due grandi personaggi del fumetto Ken Parker e Julia, protagonisti della Mostra che prenderà il via il 9 settembre prossimo.

Ad annunciarlo stamattina (21 giugno), nella sala della Giunta del Municipio di Città di Castello, sono stati i rappresentanti dell’associazione “Amici del Fumetto“, organizzatrice della manifestazione, con a capo il presidente Gianfranco Bellini e il vice Giulio Pasqui, con la presenza del sindaco Luca secondi, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi e l’assessore al Turismo Letizia Guerri.

Il Tiferno Comics 2023 sarà un vero e proprio excursus dell’artista: nato a Genova il 15 novembre 1949, Giancarlo Berardi, è uno dei più grandi sceneggiatori italiani, anche se la sua passione per l’arte non si ferma al fumetto. Grande estimatore di musica e teatro, l’artista ligure è anche un ottimo cantante e chitarrista, per questo la sua sensibilità artistica avrà libero sfogo non solo nelle sale della mostra ma anche in un evento musicale di cui sarà protagonista. Tanti sono i personaggi che hanno preso vita dalla mente e dalla penna di Berardi e che parleranno di lui in questa mostra che, dopo il successo dell’edizione 2022 con “Tutto Crepax”, verrà riconfermata all’interno dell’affascinante Palazzo Facchinetti.

Madrina d’eccezione sarà Emma Kathleen Hepburn Ferrer, nipote della splendida attrice Audrey Hepburn, che ha ispirato la figura della criminologa Julia. Artista ed ex modella americana, Emma ha accolto a braccia aperte l’invito dell’associazione a prendere parte alla manifestazione in onore della nonna e naturalmente del personaggio di Berardi.

Viene riconfermato il fine settimana dedicato alla Mostra mercato, ai giochi di ruolo, che coinvolgono sempre moltissimi ragazzi, e ai coloratissimi e simpatici Cosplayer, che si svolgerà il 21 e 22 ottobre in diversi punti del centro storico tifernate.

Novità di quest’anno è la possibilità di acquistare i biglietti comodamente on line, grazie al nuovo sito che a breve verrà pubblicato con tutte le informazioni utili per poter vivere al meglio queste sette intense settimane di mostra.

Immancabile il coinvolgimento dell’amico Vicenzo Mollica, che già nei giorni scorsi ha omaggiato gli organizzatori degli “Amici del Fumetto”, con in testa l’immancabile presidente Gianfranco Bellini, di un suo generoso e commovente pensiero: “Ammiro sconfinatamente l’arte di Giancarlo Berardi, che considero grande scrittore e autentico esploratore dell’avventura umana. Tutte le volte che ho letto una sua storia sono rimasto sorpreso dalla sua infinita capacità di far vivere in armonia storie e personaggi. Con quel poco di vista annebbiata che mi accompagna, vorrei vedere ancora una volta in maniera nitida Ken Parker e Julia, che sono più belli degli attori che li hanno ispirati: Robert Redford e Audrey Hepburn. Il cinema li ha resi leggendari, ma il fumetto li ha resi immortali. La vita reale o a fumetti è sempre un bellissimo regalo. A Giancarlo voglio dire grazie per tutto quello che ha fatto, sta facendo e farà da qui all’eternità”.