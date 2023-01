Tifernati più "indisciplinati" alla guida, dati su singole infrazioni in aumento rispetto al 2021 - Tuttoggi

Nel 2022 nonostante il numero più basso di violazioni complessive salgono numeri su mancato uso delle cinture (+226%), guida con telefonino (+188%), mancata copertura assicurativa (+124%) e omessa revisione (+103%) | I dati sul 2022 della Polizia municipale

La Polizia municipale di Città di Castello tira le somme dell’anno appena trascorso e i dati complessivi offrono un quadro sicuramente non rassicurante. Molti numeri relativi alle infrazioni al Codice della strada sono infatti in (netta) crescita, e mostrano di fatto come i tifernati, nel 2022, siano stati molto più “indisciplinati” alla guida rispetto a un anno fa.

I servizi di controllo di polizia stradale hanno portato a 1.452 violazioni (2.700 nel 2021), tra cui: