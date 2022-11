Emanuele Mattei nuovo comandante della Polizia municipale - Tuttoggi

Emanuele Mattei è in Polizia Locale dal 1998, prima a San Giovanni Persiceto (Bo) come agente, poi a Mirandola in provincia di Modena con concorso per ufficiale, con una esperienza in vari settori di Polizia Locale compresi i servizi in occasione di calamità naturali (alluvioni e terremoto). Successivamente un secondo concorso da ufficiale vinto a Comacchio, e un incarico all’Unione dei Comuni di Lonate, Pozzolo e Ferno (Varese) con responsabilità gestione viabilità aeroporti di Malpensa.

Ha due lauree magistrale in giurisprudenza ed in Scienze dell’Investigazione, master in management Polizia locale, si è abilitato come avvocato presso la Corte dell’Appello di Bologna, ha seguito diverse indagini di polizia giudiziaria su truffe assicurative e online, immigrazione e eventi calamitosi.

La prima stretta di mano oggi (16 novembre) in comune tra il sindaco Luca Secondi e il neo-comandante della “Municipale” alla presenza dell’assessore con delega al Corpo comunale Rodolfo Braccalenti. Nel congratularsi con il comandante Mattei per il nuovo incarico e nel garantire “la massima collaborazione da parte di tutta l’amministrazione comunale nello svolgimento dell’importante lavoro che sarà chiamato a fare nella nostra città”, Secondi e Braccalenti, hanno ringraziato il predecessore, Joselito Orlando, “per l’attività svolta in questi anni”.

“Sono qui con l’obiettivo di guidare il corpo di Polizia Municipale secondo gli indirizzi dell’amministrazione comunale e gestire con la massima attenzione l’attività dei Servizi Demografici, assicurando attraverso l’efficienza l’interesse collettivo”, ha dichiarato Emanuele Mattei. Il nuovo comandante dirigerà il corpo di Polizia Municipale attualmente composto da 18 agenti, 2 ufficiali e 2 amministrativi, più i 14 dipendenti dei Servizi Demografici, al lavoro negli uffici del capoluogo e presso la delegazione di Trestina.