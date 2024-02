Thomas Rossini star dei social: numeri da record anche su Instagram per i video virali con i nonni - Tuttoggi.info

Il 24enne di Narni si presenta sul web con gli inseparabili nonni Vera e Lamberto, entrambi ultra80enni, protagonisti spesso inconsapevoli di gag esilaranti

“Come si chiamano gli abitanti di…?”. E’ questo il tormentone che ha trasformato il giovane influencer Thomas Rossini in una star dei social.

Il 24enne di Narni, in provincia di Terni, si presenta sul web con gli inseparabili nonni Vera e Lamberto, entrambi ultra80enni, protagonisti spesso inconsapevoli di gag esilaranti.

Dopo anni dedicati al ciclismo agonistico, la passione per i social è nata nei lunghi mesi del lockdown. Ma oltre TikTok, dove vanta quasi 300mila seguaci, a dicembre Thomas è sbarcato su Instagram raggiungendo in poco tempo ottimi risultati: 100mila followers e un video da dieci milioni di visualizzazioni.

Numeri da record per un giovane che si pone obiettivi sempre più ambiziosi.

I suoi scherzi, che fanno impazzire il web, si basano su due ingredienti: le reazioni esagerate del nonno e l’impassibilità della nonna, “ma il mio obiettivo è quello di far conoscere un pezzo della mia quotidianità con i nonni, con tutta la loro semplicità e genuinità”- aggiunge Thomas che al momento sta sperimentando un nuovo format da offrire al suo pubblico che sembra già apprezzare molto. Si tratta di chiedere in giro per le città italiane la classica domanda che il ragazzo pone sempre ai nonni.

Un altro momento che i suoi fan adorano sono le live, che Thomas organizza durante la giornata. Anche la nonna si diverte a gestire i commenti e, perchè no, a rispondere quando c’è bisogno. “Quando siamo a tavola e quindi in diretta, parliamo di ogni cosa- spiega il ragazzo- dalle più serie, compresi i fatti di cronaca e le notizie di attualità a quelle più leggere. Non mancano le arrabbiature, ma passa tutto subito”. I video di Thomas sono anche un’occasione per i nonni di raccontarsi e parlare delle esperienze che hanno vissuto da giovani. Sono una grande famiglia non solo sul web ma anche nella vita.

Infatti Thomas, Vera e Lamberto condividono la stessa abitazione nella città umbra di Narni Scalo e trascorrono molto tempo insieme. “Per me- afferma- sono come genitori, soprattutto da quando è venuta a mancare mia mamma. Sono un esempio, mi hanno insegnato tanti valori e sono grato a loro”- spiega.

Ma purtroppo c’è sempre chi è pronto a nascondersi dietro una tastiera per diffondere odio: il giovane è stato più volte vittima degli haters che l’hanno costretto a chiudere il primo profilo TikTok e che tuttora continuano a minacciarlo con scherzi telefonici a tutte le ore, segnalazioni senza motivo e commenti negativi. Thomas e i suoi nonni però non si lasciano scoraggiare.

I loro fan crescono di giorno in giorno e c’è chi ha notato una grande somiglianza tra l’influencer narnese e Rudi della celebre serie tv I Cesaroni. Uno spunto per Thomas che punta sempre più in alto. Infatti, la passione per il web, nata quasi per caso, ha ormai tutte le carte in regola e i numeri per diventare un vero e proprio lavoro.