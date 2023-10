The Economy of Francesco Incontro globale in diretta da Assisi | Il messaggio del Papa - Tuttoggi.info

“Vi chiedo di rimanere attivamente uniti, costruendo su temi operativi veri e propri ponti fra i continenti, che portino definitivamente fuori l’umanità dall’era coloniale e delle diseguaglianze. Date volti, contenuto e progetti a una fraternità universale. Siate pionieri dall’interno della vita economica e imprenditoriale di uno sviluppo umano integrale. Mi fido di voi, e, non dimenticatelo mai: vi voglio molto bene”. È la parte finale del messaggio inviato dal Papa ai giovani di The Economy of Francesco, che si sono ritrovati ieri per il Global Gathering in streaming dall’Istituto Serafico di Assisi.

Nel suo messaggio, Francesco invita a “lavorare a un’economia integrale” che si faccia “con i poveri e per i poveri”, auspicando “un’economia della terra e un’economia del cammino”. Il vescovo monsignor Domenico Sorrentino ha sottolineato che l’economia di Francesco è “l’economia di un mondo in cui ci riconosciamo fratelli e sorelle, fratelli e sorelle persino con la natura come indica il Cantico di frate Sole, e viviamo tirando tutte le conseguenze, anche economiche, di questa verità”. Il coordinatore scientifico di Economy of Francesco, Lugino Bruni, ha spiegato il titolo di questo IV evento globale, “La 25esima ora”, sottolineando che “l’ora in più, la 25esima, è speranza, l’ora della gratuità, l’ora che poteva non esserci e che invece c’è”. “Dal Serafico- la conclusione della presidente Francesca Di Maolo – vogliamo lanciare un appello alla ‘generazione Economy of Francesco’, auspicando che l’economia del futuro sappia essere Madre, e non Matrigna, materna nei confronti di tutti i suoi figli, specialmente dei più fragili”. Nel corso del “Global Gathering” sono stati presentati anche due progetti, uno di alfabetizzazione digitale e di imprenditoria per i migranti realizzato da accademici cileni ed uno per dare alle popolazioni indigene delle Filippine l’accesso all’acqua potabile e non inquinata.