"The Distinguished Gentleman's ride", 3^ edizione per Terni che partecipa in contemporanea con 650 città nel mondo

Il “The Distinguished Gentleman’s ride” è l’evento che si svolgerà il 29 Settembre 2019 in contemporanea in oltre 650 città nel mondo e che vedrà la partecipazione di oltre 120.000 gentiluomini vestiti in modo elegante, dandy vintage, hipster, retrò e chic, che sfileranno a bordo delle loro splendide motociclette.

L’evento ha come finalità quella di dire NO alle malattie maschili quali il cancro alla prostata e contribuire alla prevenzione del suicidio maschile.

L’obiettivo è, infatti, quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi gravi problemi del mondo contemporaneo, cercando di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini, per conto della Fondazione Movember, partner della manifestazione mondiale.

Anche Terni, come accade oramai da tre anni, partecipa all’evento DGR grazie all’organizzazione di Franco’s Garage, Tempus Vitae e il Moto Club Terni. Il programma prevede il raduno dei partecipanti e dei loro accompagnatori dalle ore 9.00 nell’area adiacente la ex Chiesa del Carmine all’interno del Parco La Passeggiata di Terni per poi partire con le moto alle ore 10.00.

Nell’area di pertinenza alla manifestazione sita all’interno della Passeggiata, verranno gratuitamente offerti a tutti gli iscritti e partecipanti: • Colazione • Gadgets • Brunch/aperitivo • Premi.

Inoltre, sarà allestita una mostra fotografica che racconta la storia della famosa corsa “Circuito dei Giardini Pubblici” a cui la location scelta si ispira.

È quindi importantissimo registrarsi e iscriversi attraverso il sito web www.gentlemansride.com e scegliere la corsa locale di Terni, in questo modo sarà possibile partecipare alla manifestazione. L’iscrizione è completamente gratuita.

Ricordiamo inoltre che l’iscrizione è obbligatoria per garantire la copertura assicurativa e dà la possibilità di partecipare anche all’assegnazione dei premi della raccolta fondi che includono motociclette del partner globale Triumph Motorcycles e una serie di interessanti premi da vari partner.

Visita www.gentlemansride.com per informazioni più generali e per qualsiasi richiesta di supporto contatta: info@francosgarage.it o chiama il +39 375 5122104 e visita il sito www.tempusvitae.it

