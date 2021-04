Test sierologici gratuiti a Palazzo di Assisi - Tuttoggi

Si terranno sabato 10 aprile dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17. Come aderire

La Confraternita della Misericordia di Assisi effettuerà test sierologici gratuiti, su base volontaria, messi a disposizione dalla Regione Umbria ai cittadini di Palazzo di Assisi.

L’appuntamento è per sabato 10 aprile dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17 in piazza Figli di Cambio dove sarà presente un ambulatorio mobile. Il test è quello rapido diagnostico in vitro per la ricerca qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti SARS – Cov – 2 da pungidito. La risposta avverrà in 10–20 minuti. Per sottoporsi ai test sierologici è necessaria la prenotazione telefonica allo 075/8038545 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16,30.