Terribile frontale sulla vecchia Flaminia, muoiono una 30enne ed un 36enne - Tuttoggi.info

Terribile incidente frontale nella serata di venerdì 29 novembre lungo la vecchia Flaminia nella zona tra Pigge e Bovara di Trevi. Due giovani sono infatti morti in uno scontro avvenuto intorno alle 19.45. A perdere la vita sono stati i conducenti di due auto, un ragazza di 30 anni ed un ragazzo di 36, entrambi italiani.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Foligno e di Spoleto e le forze dell’ordine. L’impatto è stato violentissimo e come detto per i due conducenti dei veicoli – due giovani della zona – non c’è stato purtroppo nulla da fare. La vecchia Flaminia risulta ancora chiusa nel tratto interessato.

