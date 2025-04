Truffe delle monete ai danni di anziani, nuovi casi: ecco come agiscono

Indaga la polizia locale sulla cosiddetta “truffa delle monete”, ai danni di anziani nei parcheggi di alcuni supermercati cittadini.

“La polizia locale di Perugia – spiega il consigliere delegato alla sicurezza Antonio Donato – parte attiva nel contrasto del fenomeno; presto agiremo con più forza mediante progetti specifici di prevenzione, controllo e presidio. Metteremo il massimo impegno per contrastare questi vili reati che dilagano, purtroppo, a livello nazionale”. Un’indagine che a Perugia si sta svolgendo in collaborazione con la polizia locale di Firenze.

È risultato composto da tre persone, due uomini e una donna, il gruppo che ha rubato la borsa a un’anziana signora appena uscita da un supermercato a Ponte San Giovani.

Dai primi accertamenti, i tre, una manciata di minuti dopo, avrebbero messo a segno un furto analogo ai danni di un’altra anziana cliente di un supermercato in località Ponte Felcino, agendo con la stessa tecnica: distrarre la vittima appena salita in macchina, attirando la sua attenzione su delle monete a terra vicino alla portiera, avvisandola di aver perso dei soldi.

Approfittando del momento in cui la vittima si accinge a raccogliere il denaro, un complice sottrae la borsetta precedentemente appoggiata sul sedile del passeggero, per poi allontanarsi a bordo di un veicolo condotto da un terzo malvivente che resta sempre in macchina pronto a far salire gli altri due complici per poi fuggire in tutta tranquillità senza dare nemmeno il tempo alla malcapitata di capire cosa sia successo.

La tempestiva e attenta analisi dei filmati di videosorveglianza sia comunali che degli esercizi commerciali interessati infatti, ha permesso agli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana della polizia locale di Perugia, di individuare la tipologia e l’alfanumerico della targa del veicolo utilizzato dai malviventi ed addivenire ad una puntuale ricostruzione della dinamica dei fatti.

Per quanto accertato, si è resa necessaria, per il proseguo delle indagini e su delega della Procura della Repubblica di Perugia, la collaborazione della Polizia Locale di Firenze, città scelta dai malviventi per noleggiare il veicolo utilizzato per i furti a Perugia.

Nel pomeriggio di martedì 18 marzo infatti – giorno pattuito per la riconsegna all’autonoleggio – la vettura in questione è stata fermata e controllata nella zona del centro storico di Firenze.

A bordo vi erano due donne peruviane e, quale autista, un uomo che si è dichiarato cittadino cubano. Quest’ultimo, gravato da precedenti specifici, non è stato in grado di esibire documenti di identità, di soggiorno e patente di guida. Né ha saputo dare una spiegazione plausibile circa la disponibilità della vettura che stava guidando che, verosimilmente, ha noleggiato valendosi di documenti falsi. Per l’uomo è scattata la denuncia per violazione della legge sull’immigrazione e la sanzione per guida senza patente.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire responsabilità e ruoli eventuali dei tre sud americani nei fatti commessi a Perugia, fatti che la Polizia Locale torna nuovamente ad indagare dopo una prima attività condotta nei mesi scorsi in occasione di delitto commesso con le stesse modalità nel parcheggio di un supermercato ubicato nella zona di Santa Sabina.