Grave incidente sulla Tuderte a Spoleto, c'è un ferito in codice rosso | Foto - Tuttoggi.info

Un nuovo grave incidente stradale lungo la strada provinciale Tuderte alle porte di Spoleto. Il sinistro ha coinvolto un furgone Renault, il cui conducente ha sbandato in prossimità di una curva, nella zona tra Maiano e Terraia. L’incidente è avvenuto dopo le 21 di venerdì 29 novembre. L’uomo alla guida del mezzo avrebbe fatto tutto da solo, finendo fuori strada, oltre il guardrail, a poca distanza da dove era successo un altro serio incidente autonomo una ventina di giorni fa.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118: il conducente del veicolo, un uomo che avrebbe circa 40 anni, è rimasto ferito in condizioni serie ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Foligno. Sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri di Spoleto per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco appena rientrati dal terribile incidente avvenuto lungo la vecchia Flaminia a Trevi in cui sono morti due giovani.