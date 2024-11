Si ribalta con l'auto dopo uno scontro, fatta uscire dai vigili del fuoco e portata in ospedale - Tuttoggi.info

In una serata drammatica, con quattro gravi incidenti sulle strade umbre, un’auto si è ribaltata a Terni, lungo la Marattana, dopo lo scontro con un’altra vettura nel tardo pomeriggio, all’altezza di Spazio verde.

La conducente dell’auto cappottata in seguito allo scontro, una Renault, è stata aiutata ad uscire dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del 118, che l’hanno poi portata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno poi provveduto a rimuovere i mezzi incidentati e a ripulire la sede stradale anche la polizia locale per i rilievi.