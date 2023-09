Terremoto, scossa di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna avvertita anche in Umbria - Tuttoggi.info

Il forte evento tellurico si è verificato alle 5.10 di stamattina (18 settembre) con epicentro Marradi (Firenze), circa 50 le scosse di assestamento, registrati danni su alcune abitazioni in Emilia

Un forte terremoto poco prima dell’alba ha scosso tutto l’appennino centrale tosco-emiliano. L’evento tellurico, verificatosi alle ore 5.10 di stamattina (18 settembre) ha raggiunto addirittura una magnitudo di 4.9 (fonte Ingv), con epicentro a Marradi (Firenze), ed è avvenuto ad una profondità di 8 km.

La scossa è stata percepita anche in Umbria, soprattutto in Altotevere ma anche fino al Trasimeno. Secondo l’Ingv è stato avvertito “in un’area compresa tra Perugia e Trento“. All’evento principale sono seguite circa 50 scosse di assestamento, la più forte di magnitudo 3.0, alle 6.56, a Tredozio (Forli-Cesena). Alle 8.26 a Marradi ne è stata registrata una di 2.9.

Tanta ovviamente la paura specie nelle zone dell’epicentro, dove sono state chiuse anche alcune scuole in via precauzionale. Interrotte anche alcune linee ferroviarie per le dovute valutazioni. Al momento si registrerebbero alcuni danni in Emilia, con crepe in abitazioni soprattutto nella zona di Tredozio, dove alcune case risultano già inagibili. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.