Terni, vendita quote Asm ad Acea | Passa la delibera 'con esposto' M5S - Tuttoggi

Pronto esposto alla Corte dei Conti del M5S

La discussione, vista la delicatezza dell’argomento, si presentava già piuttosto ‘infuocata’, visto anche che il M5S, già prima dell’inizio del Consiglio, aveva annunciato di aver “Già pronto l’esposto da inviare alla Corte dei Conti alla fine di questo iter, lo facciamo nell’interesse dei cittadini, dell’azienda e del consiglio comunale e forti delle nostre ragioni alla luce delle criticità che accompagnano questo atto”.

Gentiletti “Atto nato con intimidazione politica a consiglieri minoranza”

Si era detto, il dibattito sarebbe stato infuocato e a ‘sparare’ i primi colpi è stato il consigliere Alessandro Gentiletti: “Questa amministrazione dopo 4 anni alla guida della città non ha portato alcun atto per affrontate il problema Asm – tuona Gentiletti – Gli unici due atti sono quelli relativi alla vendita delle quote acqua nel SII e quello di oggi, che cede il 49% delle quote a un privato. L’iter è stato avviato con un atto intimidatorio nei confronti dei consiglieri di minoranza con la secretazione degli atti e questa operazione si fa senza informare cosa significherà e non risolverà i problemi economici di Asm, ma mette il cappio al collo ad un società che è già in difficoltà”.

FI “Non vendiamo Asm”. M5S “Nel Cda andremo sotto”

“Finalmente si è andato a mettere mano su tutta quella massa debitoria accumulata negli anni – ha precisato Lucia Dominici – Questa amministrazione non vende Asm, ma si tratta di una ricapitalizzazione. La società andava ristrutturata e non venduta e questo abbiamo fatto; le linee strategiche sono dettate dal Comune e agli asset, come il SII, tornano”.

“Votando questa delibera Asm – risponde Luca Simonetti del M5S – non è più nostra, perché nel consiglio di amministrazione la maggioranza dei voti andrà ad Acea. Quindi il Comune mantiene il 51%, ma non avremo la maggioranza nel controllo del Cda. In commissione non è stata ascoltata Acea alla quale avremmo potuto chiedere come mai negli ultimi anni Acea ha perso il 50% del valore delle proprie azioni”.

Brizi “Asm patrimonio della città”

“Asm è una grande azienda e patrimonio del nostro territorio da circa 60 anni. Dobbiamo mantenere questa azienda e di tutte le maestranze che ci lavorano con grande professionalità – ha dichiatato il capogruppo della Lega, Federico Brizi – Nel passato si è maturato un passivo così grave per scelte politiche sbagliate, noi restituiremo una grande azienda alla città”.