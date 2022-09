'Giallo' sugli atti segreti di Acea, Gentiletti furioso contro dirigente - Tuttoggi

Vendita quote Asm ad Acea, scoppia il caos sulla segrettezza degli atti. Gentiletti contro dirigente Comune "Fatto grave"

Caos in aula sull’emendamento presentato dal consigliere Alessandro Gentiletti “alla luce delle valutazioni chiedo che la delibera non contenga la segretezza degli atti, visto che l’offerente non ha ritenuto che fosse necessaria”. Era in discussione l’approvazione della delibera sulla cessione delle quote Asm ad Acea.

Parere negativo, scatena Gentiletti

La dirigente Grazia Marcucci, nell’esprimere il suo parere, riferito in aula dal presidente del consiglio Francesco Maria Ferranti (che aveva sospeso il consiglio comunale perché l’emendamento di Gentiletti richiedeva un parere tecnico, ndr), come “negativo” ha fatto infuriare Gentiletti visto la motivazione addotta sarebbe stata “politica”; cioè nell’intenzione di Gentiletti, secondo gli uffici tecnici, ci sarebbe una volontà politica di deligittimare l’iter istruttorio seguito dagli uffici tecnici.