Terni, uomo trovato morto in casa dai Vigili del fuoco

Sono stai i Vigili del fuoco a intervenire, su richiesta del 113, in via Sant’Apollonio, dove, in una delle palazzine della via, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 57 anni. I primi a giungere sul posto, per richiesta di soccorso a persona, sono stati gli agenti della Questura di Terni, ma, non ricevendo risposta al civico segnalato, hanno allertato i pompieri.

I caschi rossi, una volta arrivati nella via, sono entrati dalla finestra e, all’interno dell’appartamento hanno trovato il corpo senza vita della vittima. Da quanto è stato possibile apprendere, sembra che la morte sia dovuta a cause naturali

