Terni, Ternana, Bandecchi e la 'sindrome del Marchese del Grillo' - Tuttoggi

Bandecchi sfida la città di Terni, ma c'è chi vuole ritirare la cittadinanza onoraria concessa al presidente della Ternana

Continua lo ‘scontro’ tra il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, e la città di Terni, in seguito alla ‘rissa-social’, scaturita dai reciproci insulti tra tifosi e lo stesso Bandecchi. Il presidente della Ternana, intervenendo ancora con il solito video su Instagram, non fa marcia indietro e continua a mantenere il punto su quanto affermato, cercando però di aggiustare il tiro: “Non devo ritirare niente, mi piacciono le persone che stanno sempre dalla loro parte – dice Bandecchi – Quella parte di tifoseria a me non piace, non piace quella parte di tifoseria che non fa bene alla Ternana, non tifa per la Ternana, non ama i colori della Ternana e non ha niente da insegnarmi su come si possa vivere la squadra”. Specifica poi che la terminologia utilizzata è ‘adeguata’ al contesto, ma Bandecchi non riesce proprio a smettere i panni del Marchese del Grillo: della serie “io so’ io, e voi non siete un…”.

Bandecchi, Terni e la politica

Di fronte allo sdegno, arrivato compatto da tutta la città, rispetto alle parole del ‘Marchese’, Bandecchi ha poi precisato: “Voglio essere chiaro non ho assolutamente niente contro i cittadini ternani e non mi sento nè meglio ne peggio, mi sento ternano come gli altri. Se dicessi che i ternani sono stupidi io sarei stupido, se dicessi che sono intelligenti io sarei intelligente”. E ci mancherebbe, si potrebbe aggiungere. Ovvio che il patron rossoverde non ce l’abbia nella forma con la città di Terni e i cittadini ternani, ma nella sostanza è come se, alimentando continue polemiche, volesse in qualche modo crearsi un alibi per un eventuale futuro disinteresse per la Ternana e Terni. È solo un’ipotesi, visto che, al momento, la sua candidatura, con riserva, a sindaco della città sembra ancora valida. Ad ora, la politica non ha certo accolto con calore la candidatura di Bandecchi: nell’intervista che TO ha realizzato al sindaco Leonardo Latini, rispetto alla proposta del patron della Ternana al centrodestra di far proprio il suo programma in cambio del ritiro della sua candidatura, Latini ha risposto chiaramente che il centrodestra correrà per un Latini-bis, con proprie idee e programmi, rispedendo al mittente la proposta.