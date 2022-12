Ternana, rissa-social tra Bandecchi e tifosi | Nervi tesi in casa rossoverde - Tuttoggi

Ternana, Bandecchi furioso dopo la disfatta di Frosinone. Andreazzoli senza idee, tifosi contro il patron. Si rischia la crisi

La disfatta di Frosinone ha lasciato pesanti segni in casa della Ternana: al di là della cronaca della partita dello Stirpe, dove si è vista una sola squadra in campo, si impongono una serie di riflessioni in casa Ternana. Iniziamo dall’episodio più inopportuno, cioè quello della ‘rissa-social’ tra il patron Bandecchi e tifosi rossoverdi. Come suo abitudine, Stefano Bandecchi, ha risposto tramite il suo profilo Instagram ad alcuni insulti di tifosi, delusi dopo l’ennesima brutta prestazione della squadra. E la risposta è stata molto peggio dell’offesa: un invito ad andarsene da parte di un supporter (per quanto deprecabile nei modi e nei toni) ha generato l’ennesima esibizione ‘muscolare-machista’ del patron Bandecchi che si è lasciato andare a frasi che non è opportuno riportare citate testualmente, ma lasciamo all’autore il diritto di copyright.

Chi è la Ternana?

Nel post partita Frosinone Ternana, il tecnico Andreazzoli, anche lui non esente da responsabilità tecniche, ha commentato “Dobbiamo capire chi siamo, dove vogliamo andare e come fare per andarci”. Ecco, chi siamo? Questa è la domanda giusta, che squadra è la Ternana? A giudicare da quanto visto, la Ternana è una buona squadra, con una rosa nella media, senza grandi individualità (salvo Partipilo) e aver cacciato Cristiano Lucarelli, che aveva fatto benissimo con il gruppo in assenza di ‘grandi nomi’, è stata una scelta sbagliata. Lo confermano i risultati, il nervosismo e l’assenza di un’identità della squadra che, senza Lucarelli, sembra aver smarrito la bussola. Certo, ancora c’è la zona play-off, ma Andreazzoli non ha molto tempo per invertire un’inerzia che inizia a farsi minacciosa. Inutile dire che il campionato di serie B è particolare, lo sanno benissimo addetti ai lavori e tifosi, e farsi risucchiare in una zona pericolosa della classifica è molto facile: chiedere al Perugia per conferme.