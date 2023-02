Terni, spacciatore arrestato grazie a YouPol e al fabbro - Tuttoggi

Cocaina in casa

In casa, gli agenti hanno trovato la tv accesa e la spesa fatta di recente in frigo, mentre sempre in cucina, 130 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e in parte ancora in formato solido, oltre a tutto il materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Sempre in cucina, in uno zaino, 30.000 euro in contanti in banconote di vari tagli: “i risparmi di una vita” dirà poi l’uomo, che preferiva tenere in casa invece che in banca.

Sequestrati 30mila euro

Dalle indagini è emerso che con il suo lavoro riusciva a guadagnare intorno ai seimila euro annui, e il proprietario di casa ha detto che pagava l’affitto regolarmente, perciò anche la somma di denaro, oltre alla droga, è stata sequestrata; l’arma non è stata trovata e l’uomo ha negato di possederla. Si è proceduto all’arresto previa comunicazione al PM di turno ed il 10 pomeriggio è il 60enne è stato giudicato con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto l’obbligo di presentazione tutti i giorni alla Polizia Giudiziaria.