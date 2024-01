Terni, sindacalista entra in Giunta: Sergio Cardinali assessore a sviluppo economico - Tuttoggi.info

Sergio Cardinali in Giunta, Bandecchi: "Ho preso uno dei massimi professionisti nei rapporti con i gruppi industriali e delle tematiche del lavoro"

Un sindacalista di lungo corso nella Giunta guidata da Stefano Bandecchi. Il sindaco ha infatti ufficializzato lunedì mattina la nomina del nuovo assessore: si tratta di Sergio Cardinali, ternano classe 1965, con alle spalle una lunga attività nel mondo sindacale, della Cgil nazionale in particolare.

Al neo assessore – che prende il posto lasciato vacante a novembre da Lucio Nichinonni – sono state affidate tre deleghe: rapporti con le multinazionali, sviluppo economico e rapporti con le organizzazioni sindacali. Restano invece inalterate le attribuzioni agli altri membri della giunta Bandecchi.

Nel corso della seduta di questa mattina del consiglio comunale il sindaco Bandecchi ha ufficializzato la decisione presa in merito alla nomina di Sergio Cardinali spiegando: “Le persone migliori debbono migliorare la vita dei cittadini. Ho nominato Sergio Cardinali come assessore allo sviluppo economico, al rapporto con le multinazionali, ai rapporti con le organizzazioni sindacali. Non mi interessa cosa abbia fatto fino a ieri Cardinali, mi interessa che la città di Terni torni ad essere forte perché il progetto 300 mila punta al fatto che non ci siano più disoccupati. Ho preso uno dei massimi professionisti nei rapporti con i gruppi industriali e delle tematiche del lavoro”.