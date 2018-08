Terni, si è spento l’ex assessore Giorgio Di Pietro

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Si è spento sabato pomeriggio, dopo una lunga malattia, combattuta con tenacia e coraggio fino alla fine, Giorgio Di Pietro. Nato a Narni nel 1948, avrebbe compiuto fra un mese 70 anni. Figura di spicco del mondo politico e sanitario ternano, ma anche più in generale umbro, negli anni ’80 fu punto di riferimento del Partito comunista italiano. Assessore comunale ai servizi sociali del Comune di Terni, fu anche presidente dell’Usl. E’ stato tra i fondatori, con la famiglia Nardi Schultze, della Sogesi, lavanderia industriale che opera per lo più in ambito sanitario, di cui è stato ai vertici fino alla fine.

Tanti gli attestati di cordoglio che in queste ore stanno arrivando ai suoi familiari: la moglie Giovannella e le figlie Linda, Clelia e Lucia. Tra questi quello della presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini: “Un saluto, un addio a Giorgio Di Pietro che ricordo come dirigente d’impresa ma anche nella sua storia appassionata di militanza politica e nella collaborazione avuta negli anni nell’Osservatorio sulle povertà“.

Cordoglio viene espresso anche dal capogruppo del Movimento 5 stelle di Terni Luca Simonetti, che scrive: “Se n’è andato Giorgio Di Pietro. Oggi mettiamo da parte la politica, le critiche e le differenze. Porgendo le condoglianze alla famiglia ricordiamo un uomo ed un amministratore pubblico assolutamente non mediocre”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa