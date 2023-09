Terni Sharper Night, la Notte Europea dei Ricercatori - Tuttoggi.info

A Terni la Notte Europea dei Ricercatori, ecco il programma. Evento dedicato alla ricerca e al dibattito sulle sfide del futuro

Si svolgerà venerdì 29 l’edizione 2023 di Sharper Night, la Notte Europea dei Ricercatori, evento dedicato alla ricerca e al dibattito sulle principali sfide sociali che accomunano ricercatori e cittadini, organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, il Polo Scientifico Didattico di Terni e il Comune di Terni, con la partnership del Conservatorio Briccialdi e della Fondazione Carit.

Un’intera giornata per scoprire, sperimentare, discutere trovando nuove forme di coinvolgimento del pubblico.

Il ruolo della ricerca, il programma

Si inizierà venerdì mattina, alle 10, negli Istituti superiori di Terni, Narni e Amelia, dove docenti e ricercatori dell’Università degli studi di Perugia incontreranno gli studenti per presentare le loro ricerche e per valorizzare il loro ruolo nella società condividendo con i ragazzi le passioni che li animano nel proprio lavoro.

Nel pomeriggio, alle 17.30, nella sala Conferenze Corso di laurea in Medicina e Chirurgia Terni in via Cesare Mazzieri, 3, Terni, si terrà la conferenza-dibattito Sport e ricerca: un’alleanza per la salute a cura dei Proff. Francesco Grignani e Giacomo Pucci del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con la partecipazione straordinaria di Davide Cassani campione di ciclismo e ex CT della nazionale di ciclismo. Modererà Luca Marchetti di Sky Sport. Partecipazione gratuita e aperta a tutti.

Alle 21, all’Auditorium Gazzoli, concerto Il suono della ricerca dell’Ensemble del Conservatorio G. Briccialdi” di Terni e presentazione del tema Musica ed Intelligenza Artificiale da parte del Prof. Antonio Faba del Polo Scientifico Didattico di Terni – Dipartimento di Ingegneria e con la partecipazione del Prof. Francesco Riganti Fulginei dell’Università Roma Tre.

Per maggiori informazioni https://www.sharper-night.it/sharper-terni/