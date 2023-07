Terni, sequestrati 8 veicoli tra moto e scooter: guida senza patente, assicurazione e revisione - Tuttoggi.info

Terni, polizia locale controlla moto e scooter: c'è chi guida senza casco e ubriaco. 8 veicoli senza assicurazione, 13 senza revisione

Negli ultimi giorni la Polizia Locale ha intensificato, anche in orario serale, i controlli su scooter e moto.

L’attività, effettuata dagli agenti motociclisti è stata rivolta alla prevenzione ed ha portato al controllo di oltre 200 veicoli.

Le irregolarità riscontrate vanno dai dispositivi di equipaggiamento alle norme per la sicura conduzione dei veicoli a due ruote.

Guida senza patente, senza assicurazione e revisione

Tre le violazioni accertate per guida senza patente: in due casi il documento non era stato mai conseguito mentre nel terzo la patente estera esibita agli agenti è invece risultata falsa.

Sequestrati 8 veicoli senza assicurazione e sanzionati 13 senza revisione. Due gli scooter sottoposti a fermo amministrativo perché il conducente circolava senza indossare il casco protettivo. Sanzionato anche il conducente di un veicolo che circolava senza essere registrato al pubblico registro automobilistico. Due, infine, le persone deferite all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.