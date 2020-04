Terni pronta per i Carrucci de maggio "Quillu che c'hai, mettece" - Tuttoggi

Dal primo somarello che trainava il carretto dei suonatori, ai camioncini con sopra le “cumitie”, ai rimorchi trainati da trattori, i ‘Carri di maggio’ hanno subito notevoli trasformazioni diventando con il tempo, da oggetti di “trasporto cantori”, a veri e propri soggetti festivi, dotati sempre più di una loro autonomia rispetto alla musica. Parlare oggi di Cantamaggio significa infatti pensare alla sfilata del 30 aprile, dove il carro è l’oggetto nel quale i ternani manifestano la loro creatività e il loro “saper fare” nel nome del rinnovamento che dalla natura si estende ad ogni tematica.

I carrucci de maggio

Vista la particolare situazione legata all’emergenza Coronavirus, quest’anno (vista l’impossibilità di organizzare la tradizionale sfilata dei carri) si è deciso di allestire i Carrucci de maggio, da far sfilare sopra il tavolo della cucina.

“Invitiamo i ternani alla realizzazione di un piccolo oggetto festivo – spiega in una nota l’organizzazione Gente Cantamaggio – da creare con la vostra fantasia, magari con la scatola delle scarpe, con bottoni semoventi o fissi, di carta, di plastica, di ferro, di quello che pensiate possa rappresentare per voi il rinnovamento, la vostra creatività, il vostro saper fare: un fiore, un disegno, un oggetto, un… quillu che c’hai mettece…”

Musica e poesia

In questo particolare momento per restare uniti, si propongono anche attività pratiche con la musica, la poesia e i video in dialetto per mantenersi vivi nello spirito nel nome dell’amata festa popolare.

Programma generale “Cartamaggio 2020”

Attività pratiche per tutti i ternani, giovani e meno giovani…

LI CARRUCCI DE MAGGIO

Dai sfogo alla tua creatività e al tuo saper fare con il carrucciu da far sfilare sul tavolo della cucina. Foto e video da inviare entro il 26 Aprile allo staff di (G)ente Cantamaggio. Il 30 sera previsto un collegamento in diretta in una emittente privata per la sfilata 2020 table edition.

RICANTAMAGGIO

Noi ti forniamo la base e tu fai il resto: Cantaci il tuo personale Giranno pe’ Terni di oggi. Chi ha la possibilità, ci invi anche una composizione che parli di Terni. info cell. 347 6683580 – 345 7617109

FACCE ‘na POESIA

Mandaci la tua poesia in dialetto o nel tuo modo di parlare ternano oggi. Ascolta dentro di te, raccontaci in versi questo particolare momento e inviaci la tua poesia. info cell. 338 2663499

CE SENDI, CERQUA?

Fai il tuo doppiaggio in ternano: scegli una scena significativa da un film, una pubblicità, lo spezzone di un telegiornale o di uno show televisivo, togli l’audio e regalati un po’ di sana ternitudine. Invia un breve video in formato mp4 a con oggetto “Ce sendi cerqua”.

Foto, file audio-video vanno inviati alla mail: cartamaggio@gmail.com Facebook: gente cantamaggio