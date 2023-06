Terni, preso il pirata della strada dell'incidente di Piediluco - Tuttoggi.info

Preso il pirata della strada dell'incidente di Piediluco. Indagato 30enne di Colli sul Velino. Bimba di 11 anni trasferita al Gemelli

L’uomo alla guida della Volkswagen blu, coinvolta nel grave incidente di Piediluco, è stato individuato dagli agenti della Polizia Locale di Terni, dopo l’immediata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni. Si tratta di un 30enne, residente a Colli sul Velino.

Il grave incidente si era verificato la sera dello scorso sabato, 24 giugno, lungo Strada Statale 79, nei pressi di vocabolo Mezzelvetta di Piediluco, non molto distante dal circolo dei canottieri. Il 30enne alla guida dell’auto blu, per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è entrata in collisione con una moto a bordo della quale c’erano padre e figlia di 47 e 11 anni. Entrambi sono stati disarcionati e sono caduti rovinosamente a terra, ma ad avere la peggio è stata la piccola. Trasferita in codice rosso al Santa Maria, nella notta trascorsa è stata poi accompagnata al Gemelli di Roma per le cure del caso: in particolare la bimba ha riportato un trauma cranico, fratture e politraumi.

Auto pirata in fuga, indagato 30enne

Dopo l’incidente l’auto è partita senza fermarsi a prestare soccorso e si è data alla fuga. Subito erano state sentite alcune persone che avrebbero avuto elementi importanti da fornire alle forze dell’ordine che, dopo un’indagine lampo, con il coordinamento della Procura della Repubblica, sono riuscite a rintracciare l’uomo che ora dovrà rispondere dei capi d’accusa mossi nei suoi confronti: omissione di soccorso, fuga del conducente dopo sinistro e lesioni personali stradali gravi o gravissime.