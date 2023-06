Grave incidente auto contro moto, bimba in ospedale | Caccia all'auto pirata - Tuttoggi.info

Grave incidente a Piediluco: una bimba di 11 anni finisce in ospedale. Agenti della Polizia Locale a caccia di un'auto pirata

Aggiornamento – L’azienda sanitaria Santa Maria, nella mattina di oggi 26 giugno, ha diffuso il bollettino medico riguardante le bimba di 11 anni rimasta vittima del grave incidente di Piediluco: secondo quanto si legge nella nota “ha subito un trauma cranico ed è stata subito ricoverata, con prognosi riservata. Nella notte è stata trasferita al policlinico Gemelli di Roma”.

Nella giornata di ieri, 25 giugno, si è verificato un grave incidente a Piediluco, nei pressi del circolo dei canottieri. Secondo quanto è stato possibile apprendere, lo schianto è avvenuto tra un’auto e una moto, in sella alla quale viaggiavano padre e figlia di 11 anni: i due a bordo del motociclo sono stati disarcionati e scaraventati a terra, mentre l’auto coinvolta nell’incidente si è poi data alla fuga, senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono subito intervenuti le forze dell’ordine e i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti: la bimba di 11 anni, da subito. è sembrata in condizioni serie e, dopo una prima stabilizzazione in loco, è stata trasferita in codice rosso al Santa Maria di Terni, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Gli agenti della Polizia Locale sono invece impegnati in una serrata ricerca dell’auto pirata che si è data alla fuga dopo l’incidente.