Terni, nervi tesi a Palazzo Spada | 'Emorragia' Lega, sindaco 'salvato' da opposizioni - Tuttoggi

Terni, lavoratori Treofan in presidio durante consiglio comunale "Ci prendere in giro". Rabbia e preoccupazione per il futuro

Il consiglio comunale di Terni è tornato a 33 consiglieri comunali, colmando il vuoto che si è protratto per alcune settimane per le dimissioni delle consigliere Valeria D’Acunzo e Anna Maria Leonelli.

L’assemblea, nella serata di ieri 7 novembre, ha votato all’unanimità la surroga di Stefano Antonietti, che ha annunciato la sua adesione al gruppo di Fdi, e di Valerio Mecarelli di Forza Italia. Tra i banchi dell’emiciclo di Palazzo Spada molte sono state le defezioni dei consiglieri della Lega, il partito del sindaco in carica, Leonardo Latini. “In consiglio comunale, di fronte alla necessità di surroga di due consiglieri comunali, dopo la serie infinita di cambi di casacca e dimissioni, solo grazie all’alto senso delle istituzioni delle minoranze è stato possibile il rispetto delle procedure dovute per legge – commenta Francesco Filipponi, capogruppo del Pd – Di fronte alle assenze di massa nella maggioranza ed in particolare nella Lega abbiamo garantito l’ascolto dei lavoratori Treofan ed il rispetto di un obbligo normativo dovuto alla surroga di due consiglieri comunali. È ormai la guerra per bande a contraddistinguere quella Lega che a Terni prese il 30% nel 2018 – conclude – oggi infatti le maggiori defezioni si sono registrate nei banchi del gruppo consiliare leghista, forza che esprime il Sindaco. È opportuno che il Sindaco spieghi alla città cosa sta accadendo al suo partito ed alla sua maggioranza, qualora non ci fosse più la fiducia senza attendere oltre restituisca la parola ai ternani”.

Senso Civico “La maggioranza non ha numeri”

All’attacco anche il consigliere di Senso Civico, Alessandro Gentiletti: “Nel Consiglio comunale di ieri la maggioranza eletta dai ternani non aveva i numeri per governare, tanti erano i consiglieri che hanno deciso di disertare la seduta in aperto contrasto col sindaco. Se si è potuto procedere ad approvare le surroghe dei consiglieri dimissionari (tutti della maggioranza) ed evitare così di violare la legge e di essere diffidati è stato per il senso di responsabilità delle opposizioni, che hanno tenuto il numero legale. Ugualmente se si è riuscito ad approvare atti amministrativi importanti, non totalmente condivisibili ma comunque utili alla macchina amministrativa, come quelli necessari per l’efficientamento energetico del teatro Secci, per la digitalizzazione delle procedure del superbonus e per gli interventi di adattamento climatico sulle isole di calore. Soldi e finanziamenti che senza il senso di responsabilità delle opposizioni non avremmo potuto incamerare fin da subito. Mancano ancora sette mesi alle elezioni – conclude Gentiletti – ed il sindaco Latini già non ha più la maggioranza neanche in Consiglio comunale. Sarebbe doveroso che ne prendesse atto e valutasse di conseguenza, restituendo fin da subito la parola ai cittadini”.