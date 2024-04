G7, Meloni "Papa parteciperà ai lavori su intelligenza artificiale" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all’intero G7. E’ la prima volta, nella storia, che un pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei sette e il Santo Padre lo farà nella sessione ‘outreach’, quella aperta anche ai paesi invitati e non solo ai membri del G7”. Così il premier, Giorgia Meloni, in un video in cui illustra i temi che saranno affrontati dalla presidenza italiana del G7.

ads/mrv (Fonte video: Palazzo Chigi)