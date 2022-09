Treofan Terni "Ceduta a prezzi simbolico" | Rabbia dei lavoratori "Vergogna" - Tuttoggi

Cessione Treofan, rabbia lavoratori

“No stavolta non si puo tacere – scrivono i lavoratori in un post sui social –, dopo mesi ritroviamo lo spirito di lottare, di denunciare, di far sapere. I nuovi possibili acquirenti Hgm sono usciti allo scoperto, mettendoci la faccia, solo quella per il momento. Molto da capire, molto da valutare, molto da chiarire, molto da comprendere. Qualcosa si muove è vero, ma l’impressione che il pacchetto sia già confezionato è forte: assunzione di 100 lavoratori a fare cosa? Assunzione di 100 lavoratori la cui età media supera i 55 anni, lavoratori da istruire in toto a nuovissime produzioni. Con quale spirito? Con quale volontà? Che senso ha istruire non più giovani lavoratori mettendoli poi magari alla porta dopo pochi anni? Qualcosa si muove, ma a quale prezzo? Treofan è produzione di film per imballaggi alimentari, Treofan è chimica, vorremmo poter continuare a fare quello che sappiamo, la nostra qualità è riconosciuta in tutto il mondo e bozze di proposte presentate per proseguire l’attività ci sono, ma volutamente ignorate o respinte. Per concludere il becero commento postato dalla Todde: per questo personaggio che ha seguito la nostra vicenda è tutto fatto, tutto risolto, tutto sistemato. Che vergogna! Lotteremo per il nostro futuro e per quello delle nostre famiglie”.

Sul tavolo anche offerta Gherardi

“All’incontro – riferisce una nota dei sincati – è stato presentato per grandi linee il progetto di Hgm, che resta al momento l’unico progetto in campo secondo le dichiarazioni del liquidatore. Durante l’incontro le segreterie nazionali di Filctem, Femca e Uiltec hanno fatto presente di avere ricevuto una lettera di manifestazione di interesse da parte di un advisor internazionale (la cordata Gherardi, ndr), di cui ancora non è dato conoscere un vero e proprio piano industriale per ottenere almeno una valutazione preliminare da parte del Ministero. Nelle conclusioni il dott. Annibaletti, del MiSe ha espresso la volontà di fare una ulteriore verifica con il soggetto che ha presentato la manifestazione di interesse al fine di valutarne l’effettiva capacità e serietà, entro la fine della settimana per procedere spediti nell’analisi di dettaglio dei progetti. Nei prossimi giorni, dopo la verifica ministeriale sul secondo progetto, dovremmo finalmente avviarci verso la fase conclusiva per la reindustrializzazione del Sito, con tanti elementi da verificare e discutere, per dare un futuro ai Lavoratori al Polo chimico, al Territorio e alla Regione, in un momento storico ed economico così difficile”.