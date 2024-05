Terni in lutto, addio ad Andrea Zucchini stroncato da malore - Tuttoggi.info

Domani, 26 maggio, il funerale di Andrea Zucchini, 33enne stroncato da malore. Centinaia i messaggi di cordoglio

Andrea Zucchini se ne è andato all’età di 33 anni a causa di un malore fatale che, nella giornata di ieri 25 maggio, non gli ha lasciato scampo. La notizia è presto trapelata dall’ambiente famigliare e il dolore che ha colpito anche la famiglia Biscetti (Andrea Zucchini era il fidanzato di Valentina Biscetti, figlia del noto professionista Fabio, ndr), conosciuta in città per l’impegno politico di Fabio Biscetti (grande sostenitore della Ternana Calcio, ndr.) è stato condiviso dall’intera comunità ternana. Dalla Ternana Calcio è arrivato uno dei primi messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Andrea, proprio tramite il presidente Nicola Guida: “all’amico e responsabile dei rapporti con le istituzioni del Centro coordinamento Ternana clubs, Fabio Biscetti, che ieri, improvvisamente, ha perduto il compagno della figlia Valentina, Andrea. Da parte di tutti noi, le più sentite condoglianze a Fabio, alla figlia Valentina e tutta la famiglia Biscetti”. Centinaia i messaggi di cordoglio, tra cui quello del Coni, tramite il presidente, Fabio Moscatelli: “A titolo personale e a nome del Coni Terni – scrive Moscatelli – porgo a Valentina, all’amico Fabio Biscetti e alla famiglia, le più sentite condoglianze per la dolorosa perdita del loro Andrea”. Vicinanza al dolore delle famiglie che hanno perso Andrea anche dal CCT: “Il Centro Coordinamento Ternana Clubs si stringe intorno alla famiglia di Fabio Biscetti e in particolar modo alla figlia Valentina per l’enorme tragedia che li ha colpiti”. I funerali di Andrea Zucchini avranno luogo domani 27 maggio nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata alle 15.30.