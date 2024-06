Amato "Dieta mediterranea è una vera e propria filosofia" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “La dieta mediterranea non è solo questione di alimenti, ma una vera e propria filosofia: ciononostante gli alimenti contano tantissimo, perché quelli del bacino del Mediterraneo sono molto più salutari di quelli che provengono da zone più lontane in cui ci sono parecchie modificazioni di tipo genetico. La provenienza dell’alimento è un aspetto importante anche sul piano ecologico: come Ordine dei Medici puntiamo a favorire uno scambio di idee in nome della formazione e dell’educazione”. Lo dice il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Toti Amato

xd8/tvi/gtr