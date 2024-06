Festa dello Sport a Castel Ritaldi, un fine settimana dedicato a giovani, associazioni e natura - Tuttoggi.info

Domenica una partecipatissima passeggiata a cavallo che ha visto ben 60 cavalli e cavalieri, provenienti da tutta l’Umbria

Un week-end denso di appuntamenti quello appena concluso a Castel Ritaldi. Una due giorni dedicata ai ragazzi e allo sport organizzata dalla locale ProLoco e al rapporto con la natura, grazie a “Una splendida domenica a cavallo” organizzata dall’Associazione Natura a Cavallo.

Dal Tennistavolo and Tiro con l’arco

La Festa dello Sport ha visto grande protagonista l’ASD Tennistavolo Colle del Marchese (affiliata FITET), che ormai da qualche mese promuove gratuitamente a Castel Ritaldi la pratica di questo sport grazie alla grande passione del tecnico federale Alberto Benetti e a una proficua collaborazione sia con il Comune di Castel Ritaldi che con la Scuola Melanzio-Parini. Due i partecipatissimi tornei dello sport, a molti più noto come ping pong, che hanno animato la piazza della Bruna sia il sabato che la domenica facendo da preludio a tutte le altre promo organizzate dalle società sportive del territorio. Tanti i partecipanti tesserati delle associazioni di tennistavolo, in particolare di Marsciano, Spoleto e Foligno. La vittoria del torneo Castel Ritaldi Ping Pong Tour TTX è andata a Pietro Paloni del ASD Tennis Tavolo Spoleto. Insieme a lui altri due giovani atleti del Tennis Tavolo Foligno si sono qualificati per la fase finale di Roma.

Ducato Calcio, Atomika Basket, Clitunno Volley, Arcieri del Grifo, Mirko Gori (Kick Boxing), Los Angeles Skating Club (pattinaggio a rotelle) e Silvio Marcelli (atletica) hanno poi promosso le rispettive attività sportive, riscuotendo il consenso dei tanti bambini e ragazzi intervenuti e curiosi di provare nuovi sport, che hanno animato di gioia e colori la bella Piazza della Bruna.

Natura a cavallo

Sempre di domenica si è svolta inoltre una partecipatissima passeggiata a cavallo, organizzata dall’Associazione Natura a cavallo e denominata “Una Splendida Domenica” che ha visto ben 60 cavalli e cavalieri, provenienti da tutta l’Umbria, cavalcare per le vallate del comprensorio compreso tra i territori del Comune di Castel Ritaldi e quelli del comune di Spoleto. Partenza da Castel Ritaldi, ricca colazione alla chiesetta del Poggiolo, a metà percorso, e ritorno sempre in Via Martiri della Restistenza, dove i cavalieri ed i loro amici (in tutto circa 180 persone) hanno ben terminato la passeggiata in convivialità, grazie al titolare della Taverna di Sampey, Simone Terenzi, che ha ricevuto una targa ed un encomio da parte del presidente dell’Associazione Natura a Cavallo Sez. Perugia Sergio Parmegiani.

I ringraziamenti

Tra gli organizzatori delle giornate si sono distinti per impegno e zelo i signori: Matteo Elisei, Leonardo Telari, Fabrizio Nardi, Alessandro Leopardi, Michele Sciabola, Kiara Telari, Angelica Fiori, Loriano Fiori, Robert Perugini, Stelvio Carlini e Kelvin Telari.