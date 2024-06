Previsioni per il 18 giugno, tempo asciutto mattina e pomeriggio - Tuttoggi.info

Previsti cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno ovunque.

Umbria

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con addensamenti sparsi sui settori alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO

Cieli del tutto soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sole pieno tra mattino e pomeriggio, qualche velatura in transito attesa sulla Sardegna. In serata e in nottata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime in aumento da nord a sud.

