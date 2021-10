Terni, "frutta e verdura" multato per quasi 40mila euro - Tuttoggi

Controlli dei carabinieri in viale Brin, sotto la lente un frutta e verdura multato per numerose irregolarità: al titolare sanzioni per 40mila euro

Un negozio di frutta e verdura multato per quasi 40mila euro dai carabinieri della Compagnia di Terni per varie irregolarità. Venerdì mattina, infatti, i militari del Nucleo operativo e radiomobile insieme a quelli della stazione di Papigno, al Nucleo ispettorato del lavoro di Terni ed ai Nas di Perugia hanno controllato alcune attività di vendita di generi alimentari in viale Brin.

Sotto la lente delle forze dell’ordine è finito in particolare un “frutta e verdura”, risultato gravemente inottemperante a diverse disposizioni di legge.

Al titolare dell’attività sono state contestate violazioni amministrative connesse alla mancata indicazione della provenienza e categoria dei prodotti ortofrutticoli, alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, alla mancata certificazione della corresponsione della retribuzione ai dipendenti ed, infine, per aver omesso di adottare le misure di informazione e di prevenzione al rischio epidemiologico-covid-19. In totale, all’esito dei controlli, sono state elevate sanzioni amministrative complessivamente di poco inferiori ai 40.000 euro, parte delle quali connesse alla mancata attuazione della normativa sul contrasto alla pandemia.