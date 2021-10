Violenta lite fuori da market, sospesa licenza all’attività per 7 giorni

Mercoledì sera la violenta lite tra due nigeriani fuori dal market nei pressi della stazione, il questore ha sospeso la licenza all'attività

Sospesa per 7 giorni la licenza al negozio di generi alimentari nei pressi della stazione ferroviaria dove mercoledì sera si era verificata una violenta lite.

Dopo i primi accertamenti, esaminati gli atti, il Questore di Terni, Bruno Failla, ha ritenuto infatti che ci fossero i presupporti per l’applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S che stabilisce, oltre ai casi indicati dalla legge, che il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini.

Il provvedimento, con il quale è stata sospesa l’attività per 7 giorni, è stato notificato giovedì pomeriggio dalla Divisione Amministrativa e dalla Squadra Volante.

La lite era sfociata mercoledì sera dopo le 20,30 tra due nigeriani. Secondo quanto ricostruito, un 25enne aveva iniziato ad aggredire la donna titolare dell’attività che si rifiutava di vendergli degli alcolici. Il giovane, visibilmente ubriaco, era stato a quel punto fermato da un connazionale 46enne, marito della donna, che lo aveva picchiato. Il 25enne era quindi finito in ospedale – ma le sue condizioni non sono gravi – mentre a carico dell’altro uomo è stato aperto un fascicolo in procura per l’accusa di lesioni personali.