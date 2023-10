Terni, Festival dell'Ospitalità: il programma completo degli eventi - Tuttoggi.info

Festival dell'ospitalità a Terni, scarica il programma degli eventi. I laboratori aperti al pubblico e le masterclass

Dopo l’inaugurazione di domenica al Molo 21 di Piediluco la kermesse “Ospitalità contemporanea Festival” continuerà fino a domenica 8 ottobre con convegni, degustazioni e molto altro ancora. Saranno sette giorni intensi con 20 ospiti nazionali ed internazionali, 10 masterclass e laboratori, oltre 30 aziende locali coinvolte. Tre le aree tematiche (aperitivo, cena e dopocena) presenti che proporranno degustazioni di distillati e vini, menu drink e food a tema storico, e poi ancora special guest del mondo food&beverage, show e dimostrazioni pratiche.

Laboratori aperti al pubblico

Spazio anche alle masterclass riservate agli operatori del settore con laboratori gratuiti aperti al pubblico. Le masterclass sono uno strumento di divulgazione e innovazione sui grandi temi che riguardano i prodotti merceologici che caratterizzano il mercato. Negli ultimi anni si è assistito ad un nuovo modo di concepire sia la produzione che la comunicazione dei prodotti enogastronomici.

Si inizia martedì 3 ottobre al Palasì alle 10.30 con un talk show dedicato alla storia dell’ospitalità italiana in cui interverranno Luca Picchi (Barman caffè Rivoire Firenze), Domenico Maura (F.B manager hotel parco dei Principi di Roma), Riccardo Ponzianelli (ex manager Holiday Inn di Roma), Pierluigi Cinelli (ex bar manager Aibes). Poi si continuerà il pomeriggio con le masterclass, tra cui storia del rum, del vermouth e molto altro ancora.

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 4 ottobre sempre al Palasì si continuerà con un altro talk show “Nuove forme di impresa nel mondo dell’ospitalità” e poi ancora nel pomeriggio di nuovo masterclass.

Giovedì 5 ottobre saranno due i talk show uno la mattina dalle 10.30 alle 12 sul “Bere consapevole”, il secondo il pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 sul “Turismo enogastronomico”, Naturalmente non mancheranno le masterclass.

E poi ancora venerdì 6 ottobre sarà la volta del talk show al Palasì dal titolo “Arte e cibo”.

Anche i bar ternani ospiteranno eventi e nel fine settimana la città verrà animata da eventi itineranti con street dance, musica e tanto altro ancora.

Un evento realizzato da Associazione Ospitalità Contemporanea ed Eventi.com, con il patrocinio di Comune di Terni e Confcommercio Terni.

Il programma completo