Terni, coppia trovata con 20 dosi di coca: 2 arresti per spaccio - Tuttoggi.info

Un uomo e una donna arrestati dai Carabinieri: in auto e addosso avevano cocaina. Allontanati da Terni con divieto di dimora

Continua l’attività di contrasto al traffico illecito di stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Terni: nel pomeriggio di sabato 4 maggio, i militari della Stazione di Terni hanno tratto in arresto due cittadini rumeni, un 26enne ed una 32enne, entrambi incensurati e domiciliati presso una struttura ricettiva del centro, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

20 dosi di cocaina

La coppia è stata fermata in zona Maratta a bordo di un’utilitaria: l’atteggiamento nervoso ed insofferente ha indotto gli operanti ad approfondire il controllo con l’esecuzione di una perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale sono stati rinvenuti 20 involucri contenenti altrettante dosi di cocaina, di peso di poco inferiore ai 10 grammi e la somma in contanti di 700,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto posto in sequestro. Per entrambi è così scattato l’arresto e la collocazione ai domiciliari in attesa del rito direttissimo di lunedì mattina, all’esito del quale il Giudice ha disposto nei loro confronti il divieto di dimora nel Comune di Terni.