Celebrazione dell'empowerment femminile a Cascia, appuntamento il 2 giugno - Tuttoggi.info

Il 2 giugno 2024, alle ore 21:00, la suggestiva Piazza Garibaldi di Cascia si trasformerà in un palcoscenico straordinario per un evento dedicato all’empowerment femminile. Organizzato da Opera Morlacchi di Perugia, patrocinato dal Comune di Cascia e coordinato da Maria Cristina Lalli, l’evento intitolato “Into Her Dream: l’essenza del potere femminile” rappresenta il secondo appuntamento del progetto “Anima Valnerina”.

L’evento si svolge il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, che quest’anno assume un significato ulteriore celebrando la forza e la determinazione delle donne. Cascia, città di Santa Rita, simbolo di resilienza e coraggio femminile, è il luogo ideale per questa celebrazione dell’empowerment femminile.

La serata vedrà la partecipazione di personalità di spicco del mondo dello spettacolo, della musica, dell’imprenditoria e del giornalismo.

Lidia Vitale: Attrice di talento del panorama cinematografico italiano, nota per il suo impegno nella lotta per la parità di genere. Vitale è una fervente sostenitrice dei diritti delle donne, utilizzando la sua visibilità per promuovere l’uguaglianza e denunciare le discriminazioni di genere.

Mirko Frezza: Conosciuto per la sua presenza imponente e il carisma naturale, Frezza ha iniziato la sua carriera cinematografica tardi ma ha rapidamente guadagnato attenzione per i suoi ruoli intensi e autentici. È noto anche per il suo impegno sociale a favore delle comunità svantaggiate di Roma.

La Scelta: Band italiana nata nel 2006, conosciuta per il suo stile unico che mescola rock, pop e influenze elettroniche. La band ha partecipato al Festival di Sanremo 2008 con il brano “Il nostro tempo”, ottenendo riscontri positivi dalla critica musicale italiana.

Elisabetta di Maddalena: Imprenditrice di successo e CEO di STR S.p.A., simbolo di leadership femminile nel mondo degli affari.

Simona Chipi: Artista e giornalista, che con la sua arte e le sue parole dà voce a tematiche cruciali per la società.

L’empowerment femminile sarà il tema cardine della serata, declinato in varie forme attraverso testimonianze, performance artistiche e musicali. L’evento esplorerà e celebrerà il potere delle donne, sottolineando l’importanza del loro contributo in ogni ambito della società. In un mondo dove le sfide sono ancora numerose, è essenziale creare spazi di confronto e celebrazione delle conquiste femminili. “Into Her Dream: l’essenza del potere femminile” vuole essere un momento di riflessione e ispirazione, promuovendo una cultura di parità e rispetto.

Organizzare questo evento a Cascia, città natale di Santa Rita, aggiunge un valore profondo alla manifestazione. Santa Rita, conosciuta come la “Santa degli Impossibili”, è un simbolo universale di forza, perseveranza e fede. La sua storia incarna perfettamente il concetto di empowerment femminile: una donna che, nonostante le avversità, ha lasciato un segno indelebile nella storia.

“Into Her Dream: l’essenza del potere femminile” si prospetta come un evento emozionante e significativo, capace di unire arte, cultura e riflessione sociale. Un appuntamento imperdibile per chi crede nel potere delle donne e nella necessità di costruire una società più equa e inclusiva