Nuovi esperti di informatica formati dallo studio Leoni in collaborazione con Athena formazione - Tuttoggi.info

Si sono conclusi, a Spoleto, i corsi che hanno permesso a 6 alunne di conseguire il diploma di operatore office automation riconosciuto dalla Regione dell’Umbria (l.n. 845/78 e dgls 16 gennaio 2013 nr. 13 art. 6) e valido in tutto il territorio della Unione europea e il conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (Icdl), indispensabile per le graduatorie del personale Ata nelle scuole.

Nella conviviale con gli alunni presso l’hotel Tuder, il professor Leoni ha espresso la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dei corsi, affermando che una corretta formazione informatica riveste, soprattutto oggi, una importanza fondamentale, in quanto molti aspetti del nostro vivere e lavorare quotidiano sono regolati dall’uso del computer e soprattutto della rete internet. Inoltre, ha ricordato che questa tipologia di corsi permette l’attribuzione di punteggio (1,5 punti) per il personale scolastico Ata.

Durante la consegna dei diplomi, con le alunne presenti alla cena, ha tenuto a ringraziare il ragionier Francesco Settembre, indispensabile collaboratore e tutor del corso, e lo staff dell’Athena formazione, avvocato Elio Cordiano e ragionier Nadia Piggini. Gli alunni sono: Federica Fantozzi, Federica Bisciaio, Valentina Martiniani, Paola Brunori, Elisa Giardini e Vanessa Mosca Proietti.