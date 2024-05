Lucente "2 mld di investimenti in Lombardia per treni e bus green" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo impegnati in un percorso di sostituzione della flotta di treni: un investimento importante di 1 miliardo e 700 mln di euro per l’acquisto di 214 treni, di cui 154 già consegnati, gli altri saranno in rete entro la fine del 2025. Miglior comfort e servizi più efficienti anche in previsione delle Olimpiadi del 2026: 40 saranno messi in funzione proprio in quella tratta”. Lo ha detto Franco Lucente (Fdl), assessore a Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, intervenuto in “A View from Italy”, format di The Watcher Post condotto da Daniele Capezzone.

“Anche sulla gomma stiamo facendo investimenti importanti: 250 milioni di euro investiti, con mille autobus nuovi – tra ibridi ed elettrici – di cui 400 già in servizio: siamo per la neutralità tecnologica e guardiamo con attenzione all’obiettivo delle emissioni zero. A questo proposito, abbiamo inaugurato il primo treno a idrogeno a livello nazionale: ora lavoreremo anche sulle infrastrutture”, ha aggiunto Lucente.

