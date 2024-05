"Play the games", oltre 20 medaglie per la squadra special olympics di Spoleto - Tuttoggi.info

Il team Peter Pan - Il Cerchio si fa valere ai Play the games a Pistoia e Matera: tra le tante medaglie anche 6 d'oro

Ben 20 medaglie (19 a Pistoia, 1 a Matera), oltre a ottimi 3 piazzamenti sotto al podio, conquistate dagli atleti special olympics di Spoleto ai “Play the games”. Ancora una volta la squadra dell’associazione Peter Pan – Il Cerchio si fa valere a livello nazionale grazie a Sandro, Carla, Loredana, Rita, Matteo, Vincenzo, Bogdan, Marco, Fabrizio, Verdiana, Irene e Ilenia.

Una partecipazione, quella degli atleti spoletini ai giochi sportivi per persone con disabilità intellettive, resa possibile grazie all’iniziativa di solidarietà che si è tenuta in concomitanza con la tappa cittadina del Giro d’Italia. Durante le iniziative collaterali all’arrivo della ‘carovana rosa’, infatti, è stata allestita una postazione da Social Sport Spoleto, cooperativa Il Cerchio, Peter Pan, Il Sorriso di Teo, Plastica2020 e Fattoria Sociale, che ha permesso di donare – da parte dell’azienda Costa d’Oro – 3.386,70 euro al team special olympics proprio per prendere parte ai Play the games 2024. All’impresa olearia si sono aggiunti anche altri sponsor privati per sostenere la squadra.

Undici gli spoletini che sono partiti alla volta di Pistoia lo scorso fine settimana, dove si svolgevano le gare relative ad atletica, pallavolo e golf. Tutti hanno conquistato almeno una medaglia. Ben 22 quelle totali, di cui 5 d’oro, 7 d’argento, 7 di bronzo e 3 da importanti piazzamenti ai piedi del podio. Ilenia, invece, è andata a Matera, dove si svolgevano altre gare (atletica, bocce, bowling e nuoto). Gareggiando insieme al papà Ruggero nelle bocce, Ilenia ha dato prova di grandissima abilità, sbocciando e accostando come una veterana e conquistando il gradino più alto del podio.

“L’avventura dei nostri campioni ai Play the Games – è il commento della cooperativa Il Cerchio – è stata davvero bella, entusiasmante e avvincente. Si sono divertiti moltissimo e hanno conosciuto tantissimi nuovi amici. Complimenti a tutti i ragazzi, che hanno dato davvero il massimo “tentando con tutte le loro forze” rendendoci, nuovamente, orgogliosi di loro. Bravissimi ragazzi!“.

(foto Cooperativa Il Cerchio)