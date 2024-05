Il cordoglio per la morte di Nadia Belia, storica commerciante e “anima del centro”

Scomparsa a 58 anni a seguito di una malattia, il messaggio di Paolo Mariotti del Consorzio Perugia in Centro

E’ morta a 58 anni Nadia Belia, storica commerciante del centro, di cui è stata un’autentica animatrice. Nadia era malata e la sua scomparsa è stata accolta con dolore da tanti colleghi e da quanti l’hanno conosciuta in questi anni di attività.

A nome degli operatori economici del centro storico Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia in Centro, ha espresso “cordoglio e profonda tristezza”. Ricordando che Nadia è stata “anima delle associazioni, punto di riferimento per gli operatori e artefice del profondo cambiamento del Consorzio e degli eventi del centro storico”.

“Tutti i colleghi – ha aggiunto Mariotti nel suo messaggio – le hanno sempre riconosciuto il grande spirito di iniziativa, l’apporto di idee e contributi, le competenze, la dedizione e la passione messa in campo quotidianamente per migliorare la qualità del vivere del centro storico. Ecco perché – conclude Mariotti – la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi”.