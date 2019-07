Terni, caduta tegole, sindaco ‘chiude’ via Roma | Divieto di affaccio in un tratto della via

Il sindaco di Terni Leonardo Latini ha firmato l’ordinanza a tutela della pubblica incolumità a seguito della comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco intervenuti a causa della possibile caduta di tegole e coppi staccati del tetto dell’edificio sito in di Via Roma n.137, decidendo l’interdizione della via, dal civico 133 al 139, fino al completo ripristino elle originarie condizioni di sicurezza. A seguito del sopralluogo della Protezione civile, è stato deciso di mettere in sicurezza con la massima urgenza le parti in pericolo di caduta, richiedendo immediata e accurata verifica di tutta la copertura dell’edificio e facendo realizzare un tunnel (coperto anche ai lati) in modo tale da garantire l’incolumità delle persone e la preservazione dei beni, fino al completo ristabilimento delle originarie condizioni di sicurezza.

Il provvedimento impone anche di non frequentare e far frequentare i luoghi ritenuti inagibili e, a tutti i condomini, di non sporgersi fuori dalle finestre e dai balconi per non essere colpiti da eventuali distacchi di materiali. Inoltre si dispone che i proprietari degli immobili ed il condominio, secondo le proprie competenze di legge e responsabilità, provvedano con urgenza, e comunque entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, ad effettuare, con il supporto di un tecnico iscritto ad albo professionale, appropriata verifica, di tutta la copertura dell’edificio mettendo in atto i necessari ed idonei interventi di consolidamento, manutenzione e ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile. Il Comune di Terni ha già provveduto alla messa in sicurezza della zona durante la giornata di ieri.

