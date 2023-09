Terni, 40enne trovato morto in casa: indagano Carabinieri - Tuttoggi.info

Terni, 40enne morto in casa: drammatica scoperta dei Carabinieri in un appartamento della prima periferia. Ipotesi gesto volontario

Nella serata di ieri, 11 settembre, i Carabinieri di Terni sono intervenuto in un’abitazione nella prima periferia della città. Secondo quanto è stato possibile apprendere, al centralino del 112 è arrivata una chiamata da parte dei congiunti di un 40enne che, da qualche tempo, non dava più sue notizie. Subito i militari si sono portati presso l’abitazione della persona segnalata e, al loro ingresso, la tragica scoperta. Il 40enne, infatti, giaceva privo di vita a terra all’interno del proprio appartamento. Secondo le prime informazioni, sembra che il decesso sia avvenuto da qualche giorno e, sulle cause della morte, indagano i militari di Terni. A quanto pare, l’ipotesi più accredita, sembra lasciare intendere che si tratti di un gesto volontario.