Ternana sfortunata, beffa finale all’Arena: il Pisa vince 1-0 | Pagelle

Le Fere colpiscono due legni con Luperini e Favilli, poi si scordano Moreo sul corner nel finale

Una traversa (conclusione di testa di Luperini a colpo sicuro) e un palo (conclusione di Favilli) e la rete nel finale di Moreo libero di colpire di testa sul primo palo il pallone calciato dal corner, confezionano la beffa per la Ternana, che torna senza neanche un punto dall’Arena Garibaldi di Pisa.

Una partita che sino all’89esimo si era mantenuta sullo zero a zero per la bravura dei due portieri e per l’imprecisione nelle conclusioni, da una parte e dall’altra, premia i toscani, che conquistano i 3 punti che li fanno arrestare al treno della volata per la A. la Ternana perde invece punti su tutte le concorrenti per la salvezza, ad eccezione del fanalino di coda Lecco.

Tabellino e pagelle

Pisa – Ternana 1-0

44′ st Moreo

Pisa: Loria 7; Calabresi 6.5 (16’st Beruatto 6), Caracciolo 6.5, Canestrelli 6.5, Barbieri 6; Marin 6.5, Esteves 6 (36’st Miguel Veloso 6); L. Tramoni 5.5 (1’st Valoti 6.5), Arena 5.5 (16’ st D’Alessandro 6), Touré 6; Moreo 7. All. Aquilani 7.

Ternana: Iannarilli 6.5; Sgarbi 6, Capuano 6, Lucchesi 5.5; Casasola 6.5, Luperini 6.5, Amatucci 6.5, Pyyhtiä 6 (33’st Labojko sv), Carboni 6 (45’st Dionisi sv); Pereiro 6 (25’st Raimondo 5.5), Favilli 6.5 (33’st Distefano sv). All. Breda 6.

Arbitro Giua di Olbia.