Ternana fuori dalla Coppa italia, ora la Sampdoria di Pirlo | Il mercato - Tuttoggi.info

Ternana, calciomercato ancora attivo: sondaggio per Cortinovis dell'Atalanta. Sabato debutto in campionato contro la Sampdoria di Pirlo

Una sconfitta di misura all’Arechi di Salerno per la Ternana di Lucarelli e addio Coppa Italia al primo turno. Un gol di Candreva su punizione, con complicità di una barriera ‘indisiciplinata’, e un palo di Falletti condannano la Ternana alla prima sconfitta stagionale, ma per le Fere del neo presidente Nicola Guida ci sono anche indicazioni positive, a iniziare da un atteggiamento aggressivo e una discreta condizione atletica.

Sabato arriva la Sampdoria

Intanto sabato prossimo inizierà il campionato di serie B e la Ternana ospiterà la Sampdoria di Andrea Pirlo che ha ‘studiato’ la Ternana durante la partita contro la Salernitana, mentre i blucerchiati scenderanno in campo oggi, 14 agosto, contro il Sudtirol al Ferraris, alle ore 18.00

Ternana, il mercato

Il direttore sportivo, Stefano Capozucca, sta lavorando per regalare a Lucarelli gli ultimi colpi di mercato per avere una rosa più competitiva e in grado di ben figurare nel campionato cadetto. Si allontana la pista Corrado, sul quale il Palermo sembra aver superato Genoa e Sassuolo e l’operazione con l’Inter potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Dopo l’annuncio di Lucarelli del ritorno di Favilli in rossoverde, Travaglini potrebbe arrivare dal Cagliari: la trattativa sembra ben incardinata e potrebbe portare a risvolti positivi entro breve. La Ternana si sta intetressando anche al centrocampista offensivo di proprietà dell’Atalanta, Alessandro Cortinovis, ex Verona e Cosenza.