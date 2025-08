Ternana, dall'anno 100 all'anno 0 | Bandecchi contro il Pd dallo yacht - Tuttoggi.info

Continua il caos in Ternana e, a due mesi dall’anno 100 (sarà il 2 ottobre il centenario) siamo, invece all’anno 0, forse uno dei più bui dell’era rossoverde. Il clima che si respira è quella da tutti contro tutti e intanto, già prima di iniziare, arriverà il deferimento da parte della Lega per gli stipendi non versati ai giocatori e, il 16 settembre, è fissata una ulteriore scadenza delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali. Rischio altro deferimento. Non solo. Secondo quanto appreso da Tuttoggi.info il sindaco e presidente della Provincia di Terni, Stefano in Bandecchi, da sempre in regia per le trattative della compravendita della Ternana, non sarebbe più disposto ad aiutare economicamente i rossoverdi ed ora occorre trovare qualcuno subito pronto a sborsare cifre importanti per coprire tutti gli arretrati.

Ternana, Bandecchi contro il Pd dallo yacht

Stefano Bandecchi, fresco di successo per l’approvazione del progetto esecutivo stadio clinica, sembra essersi defilato e, dal suo yacht, torna ad attaccare il Pd con un turpiloquio che non è il caso di riportare, ma che potete ascoltare e vedere nel video di Instagram. In sostanza, Bandecchi accusa ancora una volta i dem di essere stati la causa della sua vendita della Ternana, dopo che alcuni esponenti del Pd, nell’ambito dell’ultimo consiglio comunale, avevano riprospettata il discorso della presunta incompatibilità e del conflitto di interesse e aggiunge: “La prossima volta date 50 euro voi alla Ternana”.

Chi vuole la Ternana?

Partendo dal fatto che il direttore generale, Giuseppe Mangiarano, è l’unico dirigente in casa Ternana, è comprensibile che non ci siano voci ufficiali per poter verificare lo stato delle trattative, ma almeno sapere se ci sono, a che punto sono e, soprattutto, dove porteranno, sarebbe forse opportuno. Perché a questo punto sorge il dubbio che ci sia veramente qualcuno interessato ad acquistare la Ternana. E forse Massimo Ferrero non è proprio una garanzia da questo punto di vista.

Esodo

Intanto continua l’esodo estivo dalla Ternana, e non parliamo di vacanze. Notizia di oggi è l’ufficialità della cessione a titolo definitivo di Pietro Cianci (13 reti e 6 assist nell’unica stagione in rossoverde) all’Arezzo. Anche capitan Capuano, Romeo, Donati e Maestrelli potrebbero salutare presto Terni, visto l’interesse di numerosi club per i saldi estivi rossoverdi e la svendita totale. Smantellare una rosa molto competitiva non sarà certo un buon richiamo per eventuali acquirenti, ma bisogna pur far cassa per onorare le scadenze fiscali della Lega. Lo staff tecnico, il Ds Carlo Mammarella e Fabio Liverani intanto cercano di lavorare sul campo, ma è evidente uno stato d’animo funereo che non farà certo bene alla squadra attesa al debutto stagionale in Coppa Italia sabato 9 agosto elle ore 20,30 contro l’Entella.