AAA, vendesi Ternana disperatamente | Regia di Bandecchi e spettro debiti - Tuttoggi.info

In casa Ternana regna ancora una sorta di caos calmo. Mentre il sindaco di Terni, presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, lavora (qualche ben informato parla anche di un sostegno economico da parte del gruppo Salini) in regia per mediare la vendita da parte del presidente D’Alessandro, la squadra è in svendita per capitalizzare quanto possibile e risanare una situazione societaria che non sarebbe rosea e anche le interlocuzioni per la cessione della società sarebbero in una fase di ‘calma’.

Ternana, spetto debiti

Qualcuno parla anche di debiti ereditati da vecchie presidenze e accumulati nel tempo, si parla di cifre importanti, che rendono la gestione della società rossoverde particolarmente complicata. Da un punto di vista economico non sarebbe dunque tutto legato alle contingenze del momento dovute alle scadenze federali e istituzionali. Quella sarebbe soltanto la punta di un iceberg che nasconderebbe un sommerso molto più difficile da sanare.

Caos Ternana, Bandecchi in regia per salvare il progetto stadio-clinica

Bandecchi ha ovvi interessi in cabina di regia, visto che il progetto stadio-clinica è ancora in piedi. Trovare un acquirente che possa consentire a Bandecchi di portare a termine il progetto di impresa è sicuramente una priorità del sindaco che, nei giorni scorsi, ha affermato che entro il 25 luglio si dovrebbe chiudere la vendita. Il fatto che il proprietario della Ternana dovrà far fronte alla costruzione del nuovo Liberati, ma non sarà anche beneficiario degli introiti della clinica privata, non aiuta certo un eventuale acquirente che dovrebbe farsi carico di un ingente somma da pagare per la società e anche della costruzione del nuovo stadio. Bandecchi ha anche smentito un suo possibile ritorno alla Ternana, facendo riferimento alle note vicende giudiziarie che lo riguardano.

Vendita Ternana, trattative top secret

Intanto è iniziata la solita girandola di nomi sui possibili acquirenti della Ternana, ma le operazioni sono top secret e proseguono nel massimo riserbo. Inutile, in questa fase, ipotizzare nomi e cordate, anche perché sono in agguato i soliti ‘depistaggi’ che forniscono nomi schermo per focalizzare l’attenzione altrove rispetto alle reali trattative.

Salta il ritiro di Cascia

Che il caos la faccia da padrone è testimoniato anche dal fatto che la Ternana, la comunicazione viene sempre da Bandecchi, ha annullato il ritiro a Cascia, appuntamento tradizionale dei rossoverdi prima dell’inizio del campionato.