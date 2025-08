Stadio clinica, Bandecchi show | Continua caos Ternana - Tuttoggi.info

Bandecchi batte cassa e fa chiarezza su alcun punti caldi che riguardano Ternana Calcio e Stadio-Clinica. “Anticipare i pagamenti dello stadio-clinica e poi ruspe e camion”. “Non credo sarà chiusa nessuna trattativa entro le 16 quindi la Ternana Calcio prenderà due punti di penalizzazione entro oggi. Entro il 16 di ottobre la squadra sarà passata di mano in mano a gruppi diversi che onoreranno gli impegni. Non è una tragedia, la tragedia l’ha avuta nei playoff nei tre rigori battuti male”. Così il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, nella conferenza stampa che si è tenuta in Comune.



Stipendi calciatori vs. stipendi impiegati

Altro punto dolente gli stipendi dei calciatori della Ternana Calcio: “C’è un tetto agli stipendi della serie C, non diventeranno miliardari in un campionato che non conta una mazza. Ci sarà più giustizia, ci saranno più gesti atletici e meno rincoglioniti miliardari. Ma prenderanno sempre il triplo di quello che prende un operaio che sta in fabbrica. Se stiamo qua è perché non ci sono gli stipendi, per oltre 2 mesi gli impiegati non hanno ricevuto stipendi, i calciatori non sono indietro di due mesi. Le chiacchiere stanno a 0. Ne ho le palle piene di persone che si sentono sto c…o e che non sanno leggere e scrivere”.

Il dado è tratto: Stadium S.p.A. ha firmato

“La Ternana femminile ha anticipato 14 milioni per costruire lo stadio, 2 milioni di euro sono stati versati. Il 24 luglio la Ternana maschile aveva garantito a chi aveva venduto la Ternana due anni fa (L’Università Niccolò Cusano) il pagamento dell’ultima tranche 1 milione e mezzo che in realtà non è stato effettuato. Perciò La Ternana non è stata autorizzata a fare niente. I 3,5 milioni che ha anticipato alla Ternana Calcio avrebbero già permesso l’abbattimento di tutto lo stadio vecchio, portato via le macerie, un primo passo per le fondamenta dello stadio nuovo. Oggi la Ternana Woman scriverà al Ternana Calcio che deve farsi carico dei propri debiti tra cui i 1,5 milioni non pagati. Stadium s.p.A. ha firmato stamattina la convenzione per lo stadio clinica, a tutela dei cittadini ternani per lo sviluppo di Terni. Stamattina si è dato corso con il RUP all’operazione deliberata dalla Regione il 27 dicembre del 2022”.

Cronoprogramma dei lavori

Semaforo verde per il progetto esecutivo: “Entro domani i tecnici devono iniziare il progetto esecutivo pronto in 90 giorni con la verifica da parte del Comune che richiede altri 30 giorni. A Gennaio sarà tutto in regola per incominciare a far lavorare le ruspe. Verrà un ospedale fatto oggi dallo stadio pubblico, da un privato e gestito divinamente dove i cittadini potranno andare al pronto soccorso e non fare la fila”. Le cifre non sono il forte di Bandecchi: “Un ospedale costruito da me che costerà forse 40-50-60-70 milioni di meno dell’Ospedale di Narni e Amelia che avrà 70/80 posti letto di meno”.